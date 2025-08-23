Эксперт: что изменит ввод китайского контингента на Украину

«Если мы исходим из того, что украинский конфликт — крупнейшее политическое событие за много десятилетий, а Китай сыграет важную роль в его разрешении, это очень сильно укрепит его позиции как новой сверхдержавы, одного из лидеров в вопросах глобального управления. Китай стремится в последнее время вмешиваться в такие конфликты на других континентах и играть роль миротворца. Можно вспомнить его посредничество между Ираном и Саудовской Аравией, а также попытки играть активную роль в конфликте вокруг сектора Газа», — напомнил Кашин.