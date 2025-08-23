Эксперт: что изменит ввод китайского контингента на Украину

Имиджевая история для Китая
Китай выразил готовность направить своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии под эгидой ООН, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС и источники в правительственных кругах КНР. Условие Пекина — четкий мандат ООН, который легитимизирует присутствие его сил для наблюдения за соблюдением перемирия.
Это заявление стало неожиданным, учитывая, что в марте официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь категорически опровергал подобные планы, называя их «совершенно не соответствующими действительности».
По словам директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, миротворческая миссия не связана с экономическими интересами Китая, а является «чисто политической историей», направленной на повышение глобального влияния Пекина. Эксперт напомнил, что КНР уже участвовала в миротворческих операциях ООН, например, в Южном Судане и Мали.
«Если мы исходим из того, что украинский конфликт — крупнейшее политическое событие за много десятилетий, а Китай сыграет важную роль в его разрешении, это очень сильно укрепит его позиции как новой сверхдержавы, одного из лидеров в вопросах глобального управления. Китай стремится в последнее время вмешиваться в такие конфликты на других континентах и играть роль миротворца. Можно вспомнить его посредничество между Ираном и Саудовской Аравией, а также попытки играть активную роль в конфликте вокруг сектора Газа», — напомнил Кашин.
В разговоре с ВФокусе Mail политолог подчеркнул, что в случае размещения миротворцев ООН возникнет сложный вопрос о приемлемом составе контингента для всех сторон конфликта. Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности Украине обеспечивались на равном уровне с участием Европы и Азии. Однако Китай может быть отвергнут Украиной, в том числе с подачи США и Британии.
Возможное участие китайских миротворцев в урегулировании украинского конфликта было бы полезно для России, поскольку Китай остается нашим ближайшим стратегическим партнером, считает эксперт.
«Это гарантировало бы, что мандат миссии не будет содержать положений, направленных против российских интересов».
По словам Кашина, обычный функционал подобных миссий скорее сводится к мониторингу и наблюдению за соблюдением режима прекращения огня, чем к полноценному поддержанию мира. Вероятнее всего, контингент будет использовать технические средства наблюдения — беспилотники, сенсорные сети и геостационарные камеры, а не заниматься активными боевыми или оборонительными действиями. Эксперт подчеркнул, что самостоятельной боевой роли у этих подразделений не будет.
В Брюсселе предложение вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, вовлечение стран Глобального Юга могло бы существенно расширить поддержку международных гарантий безопасности для Украины. С другой стороны, возникают риски шпионажа со стороны Китая. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею, заявив, что Киев нуждается в гарантиях только от «надежных партнеров».
Отвечая на вопрос о рисках разведывательной деятельности под прикрытием миротворческой миссии, Кашин отметил, что состав оборудования контингента строго согласовывается между всеми сторонами, что исключает возможность размещения мощных разведывательных систем без одобрения. «Какую-то супербольшую, мощную станцию разведки они не развернут без согласия всех участников, а согласие такое получить вряд ли получится», — пояснил он.
Кроме того, Китай уже обладает значительными возможностями для технической разведки в отношении Европы, занимая второе место в мире по количеству разведывательных спутников после США, а также имея другие средства, включая средства радиоэлектронной разведки. Поэтому, по мнению эксперта, использование миротворческого контингента для получения незначительной дополнительной развединформации не имеет смысла.