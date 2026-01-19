Мирошник: Зеленский ненавидит дискуссии о Гренландии

«А вообще, сейчас возникает вопрос: “Слушайте, а пустят его [Зеленского] туда вообще или нет?” Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: “Ребята, Украина подождет”. Зеленскому только остается предлагать: “А вот наши силы для американцев, вот наши силы для датчан, значит, вот там сейчас что-нибудь да развернется”, — добавил посол МИД РФ.