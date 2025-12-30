Популярные темы
Мирошник назвал новым скетчем слова Зеленского о встрече с «русскими»

Мирошник назвал новым скетчем слова клоуна Зеленского о встрече с «русскими».

Источник: МИД России

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что тот не боится встречи с «русскими», заявив, что это «новый скетч от клоуна Зеленского».

«Новый скетч от клоуна Зеленского… Он так не боится встречаться с “русскими”, что умоляет США встречаться только с хором ЕС и Киева, а от “русских” он убежал из стамбульского формата переговоров и снова не боится… снова не боится… снова не боится!» — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Посол по особым поручениям МИД РФ разместил в Telegram-канале видео с записью речи Зеленского, где тот говорит, что сообщил Трампу и европейским лидерам о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате и не боится этой встречи.

«Не отпускает комика КВНовское прошлое», — иронично добавил Мирошник.