Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Иностранцы должны приезжать в Россию на заработки без семей и уезжать после завершения работы. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя в преддверии начала учебного года проблему переполненных детских садов и школ в популярных у мигрантов регионах РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах и так далее», — сказал парламентарий.

Он отметил также, что многие из приезжающих в Россию граждан зарубежных стран не собираются работать, «но они везут сюда семьи». «И вот у нас получается, что в детских садах мест нет», — сказал Миронов, отметив аналогичную проблему и в школах.

Ранее в России был принят закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.