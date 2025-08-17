Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

«Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах и так далее», — сказал парламентарий.
Он отметил также, что многие из приезжающих в Россию граждан зарубежных стран не собираются работать, «но они везут сюда семьи». «И вот у нас получается, что в детских садах мест нет», — сказал Миронов, отметив аналогичную проблему и в школах.
Ранее в России был принят закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.