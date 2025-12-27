Миронов: Латвия «пробила очередное дно», введя штрафы за салют по времени Москвы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Латвийские власти «пробили очередное дно» введением крупных штрафов за запуск салютов и хлопушек по московскому времени. Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Новый уровень русофобии в Европе: за новогодние хлопушку или салют по московскому времени — штраф. В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет “вместе с Путиным” встретить Новый год фейерверками или хлопушками. И эти люди что-то там заявляют о правах и свободах и поучают нас демократии?! Все-таки русофобия — это не просто идеология, а еще и диагноз», — написал он в своем Telegram-канале.
Штрафы за такой «проступок», как сообщил Миронов, серьезные: частным лицам — до €350, организациям — до €1 400. «Вице-мэр Риги [Эдвардс] Ратниекс заявил, что салют по московскому времени власть расценит как “поддержку России” и “угрозу национальной безопасности”, — отметил он.