Миронов: Латвия «пробила очередное дно», введя штрафы за салют по времени Москвы

«Новый уровень русофобии в Европе: за новогодние хлопушку или салют по московскому времени — штраф. В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет “вместе с Путиным” встретить Новый год фейерверками или хлопушками. И эти люди что-то там заявляют о правах и свободах и поучают нас демократии?! Все-таки русофобия — это не просто идеология, а еще и диагноз», — написал он в своем Telegram-канале.