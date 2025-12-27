Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов: Латвия «пробила очередное дно», введя штрафы за салют по времени Москвы

Председатель партии «Справедливая Россия» сообщил, что взыскания составят до €350 для частных лиц и до €1 400 для организаций.

Источник: Аргументы и факты

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Латвийские власти «пробили очередное дно» введением крупных штрафов за запуск салютов и хлопушек по московскому времени. Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Новый уровень русофобии в Европе: за новогодние хлопушку или салют по московскому времени — штраф. В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет “вместе с Путиным” встретить Новый год фейерверками или хлопушками. И эти люди что-то там заявляют о правах и свободах и поучают нас демократии?! Все-таки русофобия — это не просто идеология, а еще и диагноз», — написал он в своем Telegram-канале.

Штрафы за такой «проступок», как сообщил Миронов, серьезные: частным лицам — до €350, организациям — до €1 400. «Вице-мэр Риги [Эдвардс] Ратниекс заявил, что салют по московскому времени власть расценит как “поддержку России” и “угрозу национальной безопасности”, — отметил он.