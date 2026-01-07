Мир ускользает: в Киеве испугались эскалации после захвата российских танкеров

Действия США по захвату связанных с Венесуэлой российских нефтяных танкеров «Маринера» и «София» могут говорить об усилении влияния «ястребов» в окружении Дональда Трампа. Украинское издание «Страна» предполагает, что может сорвать мирные переговоры по Украине и привести к эскалации, в том числе и в мировом масштабе.
«Ситуация с захватом российского танкера американцами может иметь далеко идущие последствия. В том числе и для войны в Украине. Они вписываются в общую линию “ястребов” в окружении Трампа по усилению конфронтации с Россией, что, в свою очередь, делает крайне проблематичными любые договоренности по Украине», — говорится в публикации.
По мнению журналистов, Вашингтон создает опасный прецедент, который может быть использован для блокирования судоходства в российские и китайские порты.
«И для России, и для Китая это огромный вызов экзистенциального масштаба, так как фактически оказывается заблокирована большая часть их внешней торговли. А следовательно, нельзя исключать неких очень резких движений с их стороны в отношении США, что, в свою очередь, кратно усиливают риски начала глобальной ядерной войны», — допускает издание.
В публикации подчеркивается, что если после этих инцидентов отношения США и РФ войдут в штопор, то никто уже не будет думать о завершении украинского конфликта и он может пойти «по пути максимальной эскалации и даже вовлечь в себя новых участников».
Ранее Европейское командование ВС США официально подтвердило силовой захват в Северной Атлантике судна Bella 1 (известного также как «Маринера»), шедшего под российским флагом. Кроме того, Южное командование американской армии сообщило об очередном инциденте: военные США захватили еще один российский танкер Sophia в водах Карибского моря.