Мир огня. Названы восемь неожиданных фактов о лесных пожарах

Вообще в 2023 году от огня пострадали 4,6 млн га леса. Это вдвое меньше, чем в среднем за предыдущие пять лет. Среди причин такого успеха — мы научились быстрее обнаруживать пожары и тушить их в самом начале, пока они не набрали мощь и не захватили большую площадь. Так действовать и проще, и дешевле, и эффективнее.