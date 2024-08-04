Мир огня. Названы восемь неожиданных фактов о лесных пожарах

Август — время самых страшных лесных пожаров. Горят деревья, огонь перекидывается на поселки, на время тушения перекрывают дороги, а аэропорты из-за задымления перестают принимать рейсы. Почему люди до сих пор не научились справляться с этой природной катастрофой, aif.ru рассказал гендиректор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», резидент Сколково Андрей Хорошилов. Он сформулировал восемь главных фактов о лесных пожарах XXI века.
Изнанка пожара
Леса горели всегда, но сейчас эти возгорания стали более опасными и частыми — сказалось изменение климата, вызванное человеческой деятельностью. Усилились засухи, выросла средняя температура на земле — пожарная обстановка стала более сложной. Возгорание, которое раньше могло бы затухнуть само по себе, теперь разгорается, превращаясь в большой пожар.
Гроза и спичка
Повышение частоты ураганов и гроз — тоже последствие изменения климата. Молния при грозе стала чаще попадать в сухие деревья, воспламеняя их. От этого больше пожаров начинается в отдаленных и труднодоступных местах. А там, куда люди могут добраться, участились случаи неосторожного обращения с огнем.
Причиной большого пожара ведь может стать не только незатушенный костер или брошенный окурок, но и, например, заклинивший тормоз у машины. Раскаленный из-за трения колесный диск при контакте с сухой травой тут же приведет к возгоранию и природному пожару. Даже несильный ветер способен раздуть пламя и моментально разнести его на огромные территории.
Медицинская проблема
Помимо загубленных экосистем, уничтоженной ценной древесины, опустошенных населенных пунктов и всех остальных бед, которые может наделать лесной пожар, у него есть и еще одно важное последствие. Задымленный воздух подрывает здоровье сотен тысяч людей, а усиленный им парниковый эффект создает превосходные условия для новых возгораний.
Тушить умеем, но не всегда успеваем
За прошлый год лесные пожарные отстояли от огня 170 населенных пунктов. Успели развернуть группировки, подогнать технику, обустроить опорные полосы и не дать пламени распространиться в сторону построек.
Вообще в 2023 году от огня пострадали 4,6 млн га леса. Это вдвое меньше, чем в среднем за предыдущие пять лет. Среди причин такого успеха — мы научились быстрее обнаруживать пожары и тушить их в самом начале, пока они не набрали мощь и не захватили большую площадь. Так действовать и проще, и дешевле, и эффективнее.
Куда огонь придет первым
У деревьев и лесных массивов есть разные характеристики. Одна из них — зрелось древесины. Молодые деревья растут, притягивают влагу, поглощают углекислый газ. Потом они достигают «взрослого» возраста, в котором их, в идеале, надо срубить и использовать для каких-то благих целей: распустить на доски или скатать из бревен сруб.
Такая чаща максимально подвержена пожарам. В ней есть все необходимое для распространения огня. То, что само бы затухло в молодом ельнике, в перестойном лесу разовьется в стихийное бедствие.
Все пожары видно из космоса
Спутниковое наблюдение позволяет увидеть многие пожары, но далеко не все: может помещать облачность. Или просто не окажется квалифицированного сотрудника, способного отличить на спутниковом снимке дым от тумана. Хотя этот способ мониторинга за лесами вполне эффективный. Для наблюдение используют дроны и авиацию.
На борту летательного аппарата, помимо всего прочего, установлен тепловизор, что упрощает распознавание точек горения. Использовать беспилотник намного дешевле, чем пилотируемые воздушные суда, это позволяет при тех же затратах увеличить площадь и время наблюдения.
А есть еще и наземные инструменты наблюдения за лесами. Например, системы видеонаблюдения, у которых камеры установлены на башнях и высотках, специальные детекторы дыма и другие хитрые приборы. Они тоже позволяют вовремя заметить только начавшийся пожар.
Если можно залить с воздуха
Тушить лесной пожар, поливая его водой с воздуха, — очень эффектно и дорого, но не всегда эффективно. Специальные самолеты и вертолеты могут распылить воду или ретардант (особое вещество, замедляющее горение). Чаще всего авиацию используют для защиты подступов к населенным пунктам или для особо охраняемых и ценных природных территорий. Их могут отправить и в труднодоступные места.
Но подавляющее большинство лесных пожаров тушат с земли. В те места, куда подъехать нельзя, забрасывают лесной спецназ — пожарных-десантников. Они устраивают противопожарные разрывы, проводят встречный отжиг и буквально затаптывают все, что горит.
Бульдозер и лопата
Наземные средства тушения: пожарные машины, гидроконтроллеры, насосы, огнетушители и ручные инструменты — нужны, чтобы создать заграждения, препятствующие распространению огня. Зачастую для защиты от стихийного бедствия нужно перекопать опорную черту. Там, где это возможно, такую работу делает бульдозер. А куда ему не пробраться — люди. Берут лопаты и копают наперегонки с огнем.