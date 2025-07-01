Минздрав создает реестр пациентов с психиатрическими диагнозами

— У правоохранительных органов сейчас нет механизма получения актуальной информации о постановке человека на учет в психоневрологический диспансер уже после выдачи водительских прав или получения лицензии на гражданское оружие. Это значит, что человек, например употребляющий психоактивные вещества и получивший в результате этого психическое заболевание, потенциально может водить автомобиль, владеть оружием, иметь право подписи документов, — заявила Шпорт в разговоре с «Коммерсантъ».