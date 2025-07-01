Минздрав создает реестр пациентов с психиатрическими диагнозами

В ведомстве пояснили, что реестр создается в целях улучшения статистики и планирования медицинской помощи.
Тем не менее, врачи и правозащитники опасаются, что новый реестр нарушит принцип врачебной тайны, а доступ к данным получит МВД.
Реестр начнет работу с 1 марта 2026 года. Он будет включать в себя данные о пациентах с 12 категориями заболеваний, включая психические расстройства. В системе будут находиться данные о постановке на учет, госпитализациях, опасных симптомах и принудительном лечении. Доступ к базе получат не только работники медучреждений, но и силовики.
По словам главного внештатного психиатра Минздрава Светланы Шпорт, в базу попадут в основном пациенты с тяжелыми расстройствами, представляющие опасность для общества, а доступ к данным будет строго регламентирован.
— У правоохранительных органов сейчас нет механизма получения актуальной информации о постановке человека на учет в психоневрологический диспансер уже после выдачи водительских прав или получения лицензии на гражданское оружие. Это значит, что человек, например употребляющий психоактивные вещества и получивший в результате этого психическое заболевание, потенциально может водить автомобиль, владеть оружием, иметь право подписи документов, — заявила Шпорт в разговоре с «Коммерсантъ».