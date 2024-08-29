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Минздрав сообщил о новой болезни, вызываемой электронными сигаретами

Минздрав России предупредил о росте распространенности болезни EVALI, вызываемой вейпами и электронными сигаретами. Подробный материал о болезни размещен в Telegram-канале ведомства.

Источник: Freepik

EVALI — это острые заболевания легких, ассоциированные с курением электронных сигарет и вэйпов. Симптомами этих заболеваний являются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Главным признаком болезни являются патологические изменения в легких курильщика, которые выявляются при помощи компьютерной томографии. При этом одним из первых признаков EVALI является нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Перед этим пульмонолог Исаева заявила, что электронные сигареты не помогут бросить курить. В то же время Исаева подтвердила, что люди, отказывающиеся от обычных сигарет в пользу электронных, как правило, не возвращаются к традиционному способу курения табака.