Минздрав сообщил о новой болезни, вызываемой электронными сигаретами

Перед этим пульмонолог Исаева заявила, что электронные сигареты не помогут бросить курить. В то же время Исаева подтвердила, что люди, отказывающиеся от обычных сигарет в пользу электронных, как правило, не возвращаются к традиционному способу курения табака.