Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов

С 2022 года выдача больничных листков осуществляется в электронном виде. Лечащий врач может открыть больничный лист на 15 дней без участия врачебной комиссии, минимального срока при этом нет. Если на выздоровление нужно больше времени, то больничный лист продлевают, но уже только через врачебную комиссию.