Минздрав предложил признать рак профзаболеванием. Зачем это нужно

Эксперты видят причины снижения показателей как в пандемии, которая внесла свои коррективы в статистику, так и в нежелании работодателя признавать связь между условиями труда и болезнью. Если случаи травматизма на рабочем месте сложно скрыть, то профзаболевания относятся к категории «попробуй докажи», отмечал вице-президент общероссийского объединения профсоюзов Конфедерация труда России Олег Шеин. По его словам, «работодатель не горит желанием признавать связь между условиями труда и болезнью, а у работника отнюдь не всегда получается убедить в ее существовании суд». Искажать статистику может и большое число иностранных работников, которые трудятся в России, добавил он.