Минздрав предложил признать рак профзаболеванием. Зачем это нужно

Минздрав России предложил обновить список профессиональных заболеваний, включив в перечень онкологические заболевания. Действующий не учитывает «профессионального» рака, отмечает «Коммерсантъ». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Что предлагают
В список профессиональных заболеваний и факторов, которые их вызывают, впервые могут включить онкологические болезни.
«Положения действующего нормативного регулирования частично устарели, в частности в условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболевания к профессиональному <…> С учетом указанного Минздравом России разработан проект приказа Минздрава России “Об утверждении перечня профессиональных заболеваний”, которым предлагается утвердить перечень профессиональных заболеваний и признать утратившим силу приказ № 417н», — говорится в документе.
Составители включили в перечень:
- солнечное излучение (воздействует на кожу людей во время работы на открытом воздухе, и может вызывать базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому);
- сажа (воздействует на работников отраслей, связанных с воздействием продуктов сгорания: производство кокса, чистка дымоходов, сжигание) и вызывает рак кожи и рак легких;
- древесная пыль (образуется на лесопилках и при столярных работах и приводит к возникновению новообразований полости носа, околоносовых пазух и носоглотки);
- выхлопные газы двигателя и дизельное топливо (негативно влияют на легкие).
В случае принятия этих поправок документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Что такое профессиональное заболевание
Профессиональным заболеванием в России считается «хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности».
Зачем это нужно
Поскольку профессиональное заболевание считается страховым случаем, работодатели ежемесячно перечисляют в бюджет Соцфонда страховые взносы по ставке от 0,2 до 8,5% выплат сотрудникам. Тариф зависит от класса вредности и опасности рабочего места, который присваивается в результате спецоценки. В 2023 году такие взносы превысили 2 трлн руб, отмечает «Коммерсантъ».
В 2022 году в России зафиксировали 4,3 тыс. случаев профзаболеваний у 3,5 тыс. человек — это почти в два раза меньше, чем в 2013 году (8175 случаев у 6993 человек). Физические факторы (шумы, вибрация) занимают первое место по неблагоприятному воздействию с долей 47,11%. Затем следуют физические перегрузки и перенапряжение органов и систем организма (20,7%). Третье место занимают вредные химические факторы (17,76%), доля которых увеличилась на 120% по сравнению с 2021 годом.
Эксперты видят причины снижения показателей как в пандемии, которая внесла свои коррективы в статистику, так и в нежелании работодателя признавать связь между условиями труда и болезнью. Если случаи травматизма на рабочем месте сложно скрыть, то профзаболевания относятся к категории «попробуй докажи», отмечал вице-президент общероссийского объединения профсоюзов Конфедерация труда России Олег Шеин. По его словам, «работодатель не горит желанием признавать связь между условиями труда и болезнью, а у работника отнюдь не всегда получается убедить в ее существовании суд». Искажать статистику может и большое число иностранных работников, которые трудятся в России, добавил он.
Что может измениться
В случае если обновленный перечень будет принят, статистика профессиональной заболеваемости в России может стать в разы хуже, заметили собеседники «Коммерсанта». Платежи компаний в Соцфонд вырастут за счет необходимости страхования новых рисков, а система социального страхования возьмет на себя часть нагрузки, которая сейчас на обязательном медстраховании.
Однако рост выплат работодателей на страхование новых онкологических рисков может снять часть нагрузки с системы обязательного медицинского страхования, в которой лечение таких заболеваний оплачивается не работодателями, а взносами самих работников, подытожил глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов.