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Минздрав предложил начать проверять на алкоголь по-новому

Ведомство хочет скорректировать саму процедуру, список наркотических и психотропных веществ, а также оснований для отказа от проверки. Речь идет обо всех видах опьянения — алкогольного, наркотического и токсического.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Документ Минздрава опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Если предложение одобрят, процедуру будут проходить не только водители. Например, на нее предлагают направлять сотрудников, появившихся на работе с признаками алкогольного опьянения; граждан и военнослужащих на военных сборах; несовершеннолетних, которым нет 15 лет — на основании письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Предполагается, что врач или фельдшер будут проводить медосмотры. Кроме того, согласно проекту, специалисты будут проводить исследование выдыхаемого воздуха, анализ мочи и крови. В документе также указано, что если человек откажется от осмотра, исследований или фальсифицирует выдох или пробы, то в акте напишут «От медицинского освидетельствования отказался».

Химико-токсикологические исследования пробы крови и мочи предлагают проводить на следующие химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны (включая мефедрон), кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты.

Стоит помнить, что алкоголем легко отравиться — зачастую людям продают контрафактную продукцию. Как распознать опасные спиртные напитки и куда жаловаться на недобросовестных продавцов, рассказал эксперт.