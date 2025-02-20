Минздрав предложил начать проверять на алкоголь по-новому

Документ Минздрава опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Если предложение одобрят, процедуру будут проходить не только водители. Например, на нее предлагают направлять сотрудников, появившихся на работе с признаками алкогольного опьянения; граждан и военнослужащих на военных сборах; несовершеннолетних, которым нет 15 лет — на основании письменного заявления одного из родителей или законного представителя.