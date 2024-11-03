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Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного

Министерство здравоохранения разработало изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности. Ведомство предлагает обязать врачей передавать врачебной комиссии медицинскую документацию о пациенте, если больничный оформлялся четыре раза за полгода.

Источник: Freepik

Как предполагает Минздрав, такая мера позволит выявлять людей с симптомами заболевания на ранней стадии и возвращать их к профессиональной деятельности с помощью активных профилактических мероприятий. Информацию пресс-службы Минздрава приводит ТАСС.

Врачи не будут передавать данные о пациентах, если больничный оформлялся для ухода за больным родственником, медицинской реабилитации, получения помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих помощи методом заместительной почечной терапии.

В России с 2025 года будет запущен нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Он должен поспособствовать увеличению средней продолжительности жизни российского населения к 2030 году с нынешних 73,4 года до 78 лет.