Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного

Как предполагает Минздрав, такая мера позволит выявлять людей с симптомами заболевания на ранней стадии и возвращать их к профессиональной деятельности с помощью активных профилактических мероприятий. Информацию пресс-службы Минздрава приводит ТАСС.
Врачи не будут передавать данные о пациентах, если больничный оформлялся для ухода за больным родственником, медицинской реабилитации, получения помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих помощи методом заместительной почечной терапии.
В России с 2025 года будет запущен нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Он должен поспособствовать увеличению средней продолжительности жизни российского населения к 2030 году с нынешних 73,4 года до 78 лет.