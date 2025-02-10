Минздрав предлагает обязательную отработку для выпускников медвузов

Если закон будет принят, выпускники вузов должны будут отработать как минимум три года в медицинских учреждениях, которые предоставляют услуги по программе госгарантий, включая государственные и частные больницы. Для тех, кто окончил колледжи, срок отработки составит два года. При этом студенты смогут сами выбирать, в каком регионе и в каком учреждении работать, передает Коммерсант.
Согласно проекту, выпускникам будет дан год на трудоустройство после окончания учебы. Если они не найдут работу в указанное время, им придется вернуть вдвое большую сумму, чем затраты на их обучение.
Кроме того, Минздрав предлагает увеличить штрафы для так называемых «целевиков». Эти студенты заключают договоры с региональными минздравами или медицинскими учреждениями, которые оплачивают их обучение, в обмен на обязательство работать после выпуска. Если условия договора не выполняются, штрафы для таких студентов вырастут вдвое.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Минздрав обосновал необходимость этих изменений тем, что примерно 35% выпускников медвузов и 40% выпускников колледжей не работают в государственных или муниципальных медицинских учреждениях. Это создает проблемы с обеспечением граждан бесплатной медицинской помощи.
В ведомстве также отметили, что в стране наблюдается нехватка медработников: по данным на 2023 год, не хватает 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников. В Минздраве считают, что текущая система целевого обучения неэффективна, так как некоторые студенты намеренно оформляют заявки на целевое обучение, но не собираются выполнять обязательства, планируя вернуть деньги за обучение. Это превращает целевое обучение в «беспроцентный образовательный кредит».
Представители медицинского сообщества в целом поддерживают законопроект. Например, директор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто отметил, что инициатива поможет повысить качество медицинской помощи и решить проблему нехватки кадров. Однако юрист Алина Лактионова из компании «Митра» предостерегла, что обязательное трудоустройство может ограничить доступность образования и свободу выбора работы, что требует серьезного обоснования.