Минздрав предлагает обязательную отработку для выпускников медвузов

Если закон будет принят, выпускники вузов должны будут отработать как минимум три года в медицинских учреждениях, которые предоставляют услуги по программе госгарантий, включая государственные и частные больницы. Для тех, кто окончил колледжи, срок отработки составит два года. При этом студенты смогут сами выбирать, в каком регионе и в каком учреждении работать, передает Коммерсант.