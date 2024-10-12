Минздрав подготовил проект программы гарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

По программе планируется увеличить охват лечением больных с вирусным гепатитом С. Кроме того, ожидается, что объемы медпомощи в дневном стационаре для онкобольных будут увеличены на 18%, в круглосуточном — на 12,7%. Также проектом предусмотрено более 103 тыс. случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что на 13% больше, чем в текущем году.