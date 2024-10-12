Минздрав подготовил проект программы гарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

«Программа сформирована с учетом достижения показателей проектируемого нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. В программе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медпомощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах», — говорится в тексте документа.
В рамках проекта запланировано увеличение объемов медицинской помощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста. Впервые комплексное обследование смогут пройти свыше 19 млн человек.
Также, как уточнили в Минздраве, будут расширены возможности применения технологий искусственного интеллекта при проведении функциональных исследований, куда входят маммография, рентгенография, флюорография грудной клетки, компьютерная томография органов грудной клетки и головного мозга.
По программе планируется увеличить охват лечением больных с вирусным гепатитом С. Кроме того, ожидается, что объемы медпомощи в дневном стационаре для онкобольных будут увеличены на 18%, в круглосуточном — на 12,7%. Также проектом предусмотрено более 103 тыс. случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что на 13% больше, чем в текущем году.
Ранее, 30 августа, министерство здравоохранения России расширило программу профилактических медицинских осмотров. В программу медосмотра вошло проведение исследования на антитела к гепатиту С у граждан старше 25 лет.