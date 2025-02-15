Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике

«Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в проекте.
Если приказ утвердят, он вступит в силу уже 1 сентября.
Сейчас на «Госуслугах» уже есть опция прикрепления к поликлинике через госуслуги, но она доступна не во всех регионах. После изменений жители любого субъекта федерации смогут проходить эту процедуру не только при личной явке в медучреждение, но и электронным способом.