Минздрав назвал регионы с самым низким потреблением алкоголя

Согласно оперативным данным за март 2025 года, в Чечне показатель потребления составил 0,13 литра этанола на душу населения, в Ингушетии — 0,63 литра, а в Дагестане — 0,81 литра. Также низкие показатели зафиксированы в Карачаево-Черкесской (2,63 л) и Кабардино-Балкарской (2,84 л) республиках.
Среди наиболее пьющих регионов, по данным института , — Ненецкий автономный округ, где в марте зафиксировано максимальное потребление алкоголя — 18,55 литра этанола на человека. В пятерке также Еврейская автономная область (14,56 л), Кировская область (14,28 л), Республика Карелия (13,49 л) и Пензенская область (13,11 л).
В целом по стране показатель потребления алкоголя в марте 2025 года составил 8,41 литра, увеличившись на 2,4% по сравнению с мартом 2024 года (8,21 литра). По отношению к февралю 2025 года рост составил 0,2%.
Несмотря на мартовский рост, в Минздраве отмечают, что в годовой динамике с 2019 года наблюдается устойчивая тенденция к снижению потребления. Если в 2019 и 2020 годах средний уровень составлял 9,06 литра, то в 2024 году, по предварительной оценке, он снизился до 8,38 литра.
За последние пять лет, по данным Минздрава, в стране сократилось потребление алкоголя более чем на 11%. Это стало возможным благодаря мерам, принятым в регионах: ограничению времени продажи спиртного и сокращению территориальной доступности алкогольной продукции.
Согласно данным ведомства, в 2024 году средний показатель потребления алкоголя на душу населения составил 8,38 литра этанола. Минздрав планирует снизить этот уровень до 7,8 литра к 2030 году в рамках государственной стратегии по формированию здорового образа жизни.