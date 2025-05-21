Минздрав назвал регионы с самым низким потреблением алкоголя

Несмотря на мартовский рост, в Минздраве отмечают, что в годовой динамике с 2019 года наблюдается устойчивая тенденция к снижению потребления. Если в 2019 и 2020 годах средний уровень составлял 9,06 литра, то в 2024 году, по предварительной оценке, он снизился до 8,38 литра.