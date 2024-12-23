Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка у женщины — от 18 до 35 лет, мужчины могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность уменьшается, следует из письма министерства здравоохранения России, с которым ознакомилось РИА Новости.
«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — говорится в документе.
При этом курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 граммов этанола в день — на 60%, а высокий уровень потребления кофеина — более 5 чашек в день снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза, уточняется в письме.
Что касается мужчин, то они могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность этого события уменьшается, отмечается в документе. Так, шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 лет в два раза ниже по сравнению с более молодыми отцами даже при применении экстракорпорального оплодотворения.
Кроме того, дети, рожденные от возрастных отцов, отличаются худшими показателями здоровья — есть доказательства, что с возрастом отца тесно связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, многих врожденных синдромов и аномалий развития, следует из документа.