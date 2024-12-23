Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка

Что касается мужчин, то они могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность этого события уменьшается, отмечается в документе. Так, шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 лет в два раза ниже по сравнению с более молодыми отцами даже при применении экстракорпорального оплодотворения.