Минздрав изменит перечень показаний для аборта

Отмечается, что там также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии.