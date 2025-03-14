Минздрав изменит перечень показаний для аборта

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минздрав планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют расширить возможности для сохранения здоровья женщины и плода, сообщила пресс-служба ведомства.
«Проект актуализирует действующий приказ “Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности” Минздравсоцразвития России № 736, который был утвержден в 2007 году», — говорится в заявлении.
Соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Как пояснили в пресс-службе, сейчас значительно расширились возможности для сохранения здоровья беременной женщины и вынашивания плода благодаря достижениям медицины в стране. Среди прочего произошла актуализация клинических рекомендаций, разрабатываемых профильными врачебными экспертными сообществами, появились новые прогрессивные методики диагностики, эффективное лечение и профилактика заболеваний.
В проекте приказа уточняются заболевания и состояния, при которых необходимо прерывание беременности из-за угрозы жизни матери.
Отмечается, что там также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии.
Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина пояснила РИА Новости, что современное развитие медицинских технологий и совершенствование методик диагностики и лечения позволяет вынашивать беременность и родить здорового ребенка при наличии у беременной женщины различных заболеваний.
«Для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проектом уточнены стадии и тяжесть заболевания, при которых показано прерывание беременности в связи с высоким риском для жизни матери», — уточнила специалист.
Так, к примеру, при некоторых онкологических заболеваниях унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что на сегодняшний день позволяет выносить и родить здорового ребенка, подчеркнула Долгушина.
По ее словам, также при сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями к прерыванию беременности теперь являются преимущественно тяжелые патологии, угрожающие жизни женщины, а также отсутствие эффекта от терапии.