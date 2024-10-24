Минус в плюс. Врач объяснила, чем хороша манка и как сделать ее полезнее

Также нелюбовь к манке в последнее время связана с общей кампанией атаки на глютен. А с ней и на все крупы, которые его содержат. «Безглютеновая диета сейчас стала модной, её многие придерживаются, хотя никакого научного обоснования ее пользы для здорового человека нет, — считает врач. — Глютен мы исключаем только у тех, кто его не переносит. К ним относятся пациенты с целиакией и аллергией на глютен. Но таких людей, для которых глютен в питании является проблемой, менее 5% от всего населения. Более того, как показывают данные научных исследований, те, кто необоснованно соблюдает безглютеновую диету, никакую пользу своему здоровью не приносят. Отсутствие глютена зачастую пытаются компенсировать жирами, легко усваиваемыми углеводами, что на самом деле может привести к негативным последствиям. И особенно неполезно искусственное удаление глютена из рациона у детского населения, которое очень чувствительно к пищевым дефицитам».