Минус в плюс. Врач объяснила, чем хороша манка и как сделать ее полезнее

Многие думают, что в манной каше нет ничего полезного. А кто-то считает, что она вредна и детям ее давать нельзя. Однако это не так. Почему манную кашу стоит включать в рацион и как сделать ее еще полезнее? Об этом aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.
Добавить витаминов
Одна из главных претензий к манной каше состоит в том, что в ней мало витаминов, только «пустые» калории. «Если сравнивать манку с другими видами круп — овсянкой, гречкой, пшеном, то она, действительно, им уступает, — поясняет врач. — И не потому, что в ней мало белка. По содержанию белка все крупы примерно равноценны. К недостаткам манки следует отнести небольшое количество пищевых волокон в ее составе — их там примерно в 2 раза меньше, чем в овсяной, и в 3 раза меньше, чем в гречневой крупе. Кроме того, в манной крупе значительно меньше витамина В1, других витаминов группы В, источником которых для нас являются зерновые».
Однако перечисленные недостатки легко исправить при правильном приготовлении. «В манную кашу можно прекрасно добавлять фрукты, орехи, цукаты, которые компенсируют недостаток пищевых волокон, обогатят блюдо витаминами и микроэлементами, — советует врач. — Тем более что манка очень приятна с органолептической точки зрения. Она вкусная, и ее многие любят. С манной крупой можно готовить муссы, десерты, различные запеканки. Так что включать манку в рацион правильно».
Не бояться глютена
Также нелюбовь к манке в последнее время связана с общей кампанией атаки на глютен. А с ней и на все крупы, которые его содержат. «Безглютеновая диета сейчас стала модной, её многие придерживаются, хотя никакого научного обоснования ее пользы для здорового человека нет, — считает врач. — Глютен мы исключаем только у тех, кто его не переносит. К ним относятся пациенты с целиакией и аллергией на глютен. Но таких людей, для которых глютен в питании является проблемой, менее 5% от всего населения. Более того, как показывают данные научных исследований, те, кто необоснованно соблюдает безглютеновую диету, никакую пользу своему здоровью не приносят. Отсутствие глютена зачастую пытаются компенсировать жирами, легко усваиваемыми углеводами, что на самом деле может привести к негативным последствиям. И особенно неполезно искусственное удаление глютена из рациона у детского населения, которое очень чувствительно к пищевым дефицитам».
А кроме того, в некоторых ситуациях манная каша особенно востребована. По словам врача, это могут быть воспалительные заболевания желудка, трудности с пищеварением. В этом случае манная каша прекрасно подойдет за счет своего свойства не раздражать желудочно-кишечный тракт, способности быстро усваиваться. Неслучайно манка входит в состав диетических столов, которые предлагаются пациентам в больницах и санаториях.
Безусловно, каждый день есть манную кашу не стоит. «Злоупотреблять любой крупой нежелательно. Если питаться гречкой каждый день, тоже ничего хорошего для здоровья не будет. Но иногда включать манку в рацион — значит замечательно его разнообразить. Это не препятствует здоровому питанию ни у детского, ни у взрослого населения», — заключает врач.