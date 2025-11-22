Минус общага, плюс физика. Как изменится ЕГЭ и прием в вузы в 2026 году

«Раньше сложнейшие и нервные экзамены 11 класса — литература, химия, биология — стояли первыми 22—24 мая . И это было ужасно, — рассказала aif.ru репетитор по русскому языку и литературе Оксана Ласковская. — Мало того, что они пересекались с последними звонками, и детям зачастую приходилось делать выбор — или погулять с друзьями, или бежать после линейки домой и садиться за учебники. Так еще и предметы одного профиля шли через два дня. В 2025 году сдавали сначала литературу, через два дня математику, еще через два — русский. Такой темп тяжело выдержать и физически, и психологически, нет времени отдохнуть, сразу надо готовиться к следующему предмету. Теперь есть минимум три дня. В целом расписание более удобное. Дети могут спокойно доучиться, отметить последний звонок (а это важный рубеж в жизни каждого) и начинать подготовку к экзаменам».