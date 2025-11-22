Минус общага, плюс физика. Как изменится ЕГЭ и прием в вузы в 2026 году

Вузы объявят свои окончательные требования к поступлению и перечни предметов только к 20 января. Однако есть ряд изменений в предстоящей кампании ЕГЭ, которые уже точно состоятся. Aif.ru выяснил, к чему готовиться ученикам 10−11 классов, планирующим поступать в университеты.
Сроки отодвинули
В 2026 году экзамены начнутся 1 июня, почти на неделю позже, чем было в последние годы.
«Раньше сложнейшие и нервные экзамены 11 класса — литература, химия, биология — стояли первыми
Стоит учесть, что в новом расписании ЕГЭ некоторые предметы, в том числе близкие по профилям поступления, поставлены в один день. Например, 1 июня проходят одновременно литература, история и химия. Конечно, те, кто сдают литературу, не выбирают химию. Однако есть немало выпускников, которые пишут и литературу, и историю, чтобы иметь больше выбора при поступлении на смежные направления.
«От Рособрнадзора я получила официальный ответ: в таком случае выпускники должны решить, какой экзамен они сдают в резервные дни
Право переписать один предмет, чтобы улучшить свои баллы, останется, пересдачи тоже пройдут позже —
Минимум подняли
Тем, кто выбирает для себя вуз попроще, куда можно пройти с невысокими баллами, нужно обратить внимание на повышение минимальных баллов для поступления. С оценками ниже пороговых значений не примет ни один вуз. Повышение установлено для химии, биологии, физики, информатики (1−2 балла), более значимое — для истории и иностранного языка (на 4 и 10 итоговых баллов).
«По биологии и информатике повышение чисто фиктивное, ибо в первичных баллах (те, что выставляют первоначально за каждое задание и переводят потом в 100-балльную шкалу. — Прим. Ред.) пороговая оценка никак не меняется (такова специфика шкал пересчёта), а по химии и физике она возрастает на один первичный балл, что оправдано, так как эти два экзамена были сильно упрощены, — считает ведущий научный сотрудник Карельского научного центра РАН, доктор физико-математических наук, профессор Александр Иванов. — Экзамен по истории усложнили (что отразилось на результатах 2025 года), а также с будущего года намечено поднять его минимальный порог для поступления на два первичных балла. По иностранному языку вступительный порог поднимают сразу на 9 первичных баллов. За такими действиями ясно прослеживается линия на сокращение “избыточного” гуманитарного образования».
Также в 2026 году ограничат платный прием на некоторые направления, куда поступают абитуриенты с баллами ниже 50. С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о госрегулировании платного приема в вузы. Согласно ему правительство устанавливает для университетов максимальное количество платных мест. В Минобрнауки пояснили, что данная норма будет распространяться на специальности (около 10% от общего числа), включенные в специальный перечень. В частности, сократят платный прием на такие направления, как юриспруденция, торговое дело, товароведение, психология, бизнес-информатика, если средний балл поступивших в 2025 году составил менее 50. При этом полного запрета платного приема не будет.
Инженер? Учи физику
Есть изменения и в самой существенной части ЕГЭ — перечне предметов для поступления. Минобрнауки сообщило о том, что расширится до 25 список инженерных направлений, для которых потребуется ЕГЭ по физике. Ранее вместо физики можно было сдавать информатику, которая проще. Пока нет полной ясности, будет ли введена физика вместо информатики или профильной математики, либо будущим технарям придется сдавать все четыре ЕГЭ — русский, профильную математику, физику и информатику. Например, на сайте МАИ появилось сообщение, что уже этим летом для поступления на инженерные специальности может потребоваться сдача четырёх экзаменов. Однако там же отмечено, что окончательная информация для поступающих в 2026 году будет опубликована не позднее 20 января 2026 года.
В то же время глава Минобрнауки Валерий Фальков предлагает вузам в пилотном режиме попробовать давать за четвертый ЕГЭ дополнительные баллы. По словам министра, при поступлении на машиностроение в дополнение к русскому языку, математике и физике можно предъявить информатику, если абитуриент ее сдавал. И получить до 25 баллов сверху (в зависимости от оценки за сам ЕГЭ). При этом министр подчеркивает, что четвертый ЕГЭ не должен быть обязательным для всех.
«Когда ввели вариативность в выборе вступительных экзаменов (или физика, или информатика), на технические специальности временами стали зачислять более половины абитуриентов без каких-либо знаний физики, — отмечает Александр Иванов. — По ходу выяснилось, что учить таких крайне тяжело, и теперь отыгрывают назад. Однако может возникнуть иная проблема: ЕГЭ по математике может попасть в число экзаменов по выбору. И вузам ещё предстоит оценить, какие студенты хуже — совсем не знающие физику или не сдававшие “профиль” по математике? Впрочем, новой трагедии тут не будет, поскольку профильный ЕГЭ в своей первой части не далеко ушёл от примитивного базового экзамена».
«Общага» больше не понадобится
Также изменения перечня вступительных ЕГЭ коснутся тех специальностей в вузах, где раньше требовалось обществознание. Это, прежде всего, многие гуманитарные направления. В 2026 году еще будет возможность выбрать, что сдавать — обществознание или историю. С 2027 года история полностью заменит обществознание.
«Выпускники 9 класса и те, кто уже пошел в 10 класс, ваша задача — ориентироваться на то, что там, где есть гуманитарный профиль, вместо обществознания обязательной становится история», — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Что касается будущих учителей, то уже в приемную кампанию 2026/2027 года планируется введение обязательного ЕГЭ по профилю будущего учителя. Как это ни странно, но раньше для всех педагогических направлений обязательным было именно обществознание. То есть желающий стать учителем физики сдавал вместо физики обществознание.
«В прошлом году педвузам дали право заменять “общагу” на профильную дисциплину, и многие вузы так и сделали, — рассказывает профессор Иванов. — Но при этом третьим экзаменом (первый русский) дозволили брать любой из существующих ЕГЭ (на выбор вуза или абитуриента). В итоге по факту для большинства поступающих ничего не изменилось: ЕГЭ по обществознанию по-прежнему был востребован почти на всех педагогических специальностях. С такой практикой решили покончить. Например, педагоги с профилем “математика” будут сдавать русский, математику и физику или информатику (на выбор вуза или абитуриента), с профилем “физика” — русский, физику и математику или информатику. И далее в том же ключе по всем естественно-научным направлениям».
Эксперт отмечает, что после введения новых правил стать учителем точных или естественных наук смогут только те, кто сдавал ЕГЭ, необходимые для поступления на инженерные и IT-специальности.
Кстати
В последнее время активно обсуждается возможность сократить льготы для поступления на бюджет олимпиадникам. В их числе — предоставлять право поступления без экзаменов тем, кто имеет результат победителя или призера только за 10−11 класс, учитывать только олимпиады, финалы которых проводятся очно.
Пока общего решения для всех не принято. Однако некоторые вузы уже внесли изменения в правила поступления для победителей и призеров олимпиад. В частности, Физтех сократил перечень олимпиад, дающих право поступления без экзаменов, с 50 до 35.