Минус 10 от IQ: последствия коронавируса сравнили с черепно-мозговой травмой

Коронавирус и мозг: эффект ЧМТ
Британские ученые выяснили, как коронавирус влияет на мозг человека: последствия оказались сравнимы с черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Результаты исследования публикует журнал EClinicalMedicine.
Ученые из Ливерпульского университета провели эксперимент, во время которого участники, переболевшие COVID-19, прошли тест с вопросами на логику, а также процедуру сканирования мозга и сдали анализ крови. Специалисты обнаружили, что некоторые области их мозга, связанные с вниманием, уменьшились в объеме, а по ряду биомаркеров можно было сделать вывод о полученной ЧМТ. Результаты можно сравнить с 20-ю годами старения мозга или потерей 10 баллов IQ (при норме 90−120 баллов).
Постоянны такие изменения или обратимы, ученые пока не установили. Но выяснили, что они фиксируются как минимум в течение полугода после выздоровления.
Похожими результатами исследования недавно поделились во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее специалисты проанализировали данные о последствиях болезни и подсчитали, что у 80% пациентов развиваются один или несколько долговременных симптомов, в том числе неврологических: усталость (58%), головная боль (44%) и нарушения внимания (27%), которые влияли на умственные способности человека. Такие проблемы могли сохраняться до 10 месяцев, а затем постепенно проходили.
Российские исследования осложнений после коронавируса
Исследования о том, как коронавирус влияет на когнитивные способности и психическое здоровье, проводят и в России. Например, в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Как рассказали «Известиям» в университете, ученые задались таким вопросом еще в начале пандемии, когда стало известно, что у пациентов резко возрастают тревоги и депрессии. Уже тогда появились наблюдения, что психические расстройства могут возникать и сохраняться после излечения от COVID-19.
Другим частым проявлением постковидного синдрома, который заметили ученые, стал так называемый «мозговой туман». В университете провели исследования с участием переболевших студентов: более 50% из них три месяца отмечали у себя рассеянность, забывчивость и трудности с концентрацией внимания. При этом у 80% выраженность когнитивных нарушений снижалась в течение полугода или года после выздоровления.
Исследование, связанное с изучением психики людей после COVID-19, показало, что депрессивные и тревожные расстройства могут развиться даже у людей, никогда не страдавших ими. При этом максимального развития расстройства достигают не сразу, а только через три месяца после выздоровления.
— Многие пациенты даже не осознавали наличие у себя клинической депрессии. Они жаловались на упадок сил, повышенную утомляемость, нарушенный сон или утрату интереса к прежней деятельности. На приеме у психиатра у них выявляли депрессивные и тревожные расстройства, преимущественно умеренной тяжести, реже — тяжелые, — говорит заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Первого МГМУ, член-корреспондент РАН Марина Кинкулькина.
По ее словам, в большинстве случаев расстройства успешно поддавались лечению. К четвертой неделе лечения улучшение состояния отмечала половина пациентов, а к восьмой — 90% обратившихся.
Механизм воздействия коронавируса на мозг
Как объясняет «Известиям» профессор Марина Кинкулькина, сегодня ученые предполагают, что коронавирус напрямую может воздействовать на мозг. Но его способность проникать через гематоэнцефалический барьер (клеточная структура, защищающая орган от опасных для него молекул) пока не доказана.
— Другие пути воздействия коронавируса на головной мозг связаны с инфекционным процессом и его осложнениями. Это гипоксия, нарушения кровообращения или гипериммунный ответ. Результатом могут быть как неврологические, так и психические расстройства, — рассказывает заслуженный врач России.
К первым относятся гипосмия или аносмия (нарушения обоняния и вкусовых ощущений), головные боли, головокружения, нарушение координации, походки, мышечные боли и аутоиммунные поражения периферической нервной системы. К нарушениям психической сферы — тревожные, депрессивные и когнитивные расстройства, нарушения сна, а также посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
По словам профессора Сеченовского университета, проявиться они могут как в остром периоде болезни, так и после него — если у человека разовьется постковидный синдром.
— Постковидный синдром, или лонг-ковид, возникает через три месяца после выздоровления. Проявление его симптомов длится не меньше двух месяцев и никак не может быть объяснено другой патологией. Данные о нем только накапливаются, но уже есть исследования, говорящие о том, что постковидные психические нарушения могут наблюдаться и спустя годы, — говорит Марина Кинкулькина.
Хорошая новость в том, что сегодня медицина шагнула вперед в лечении таких заболеваний. И на рынке появились российские препараты, которые уже хорошо зарекомендовали себя при лечении постковидных психических расстройств.
Осложнения при коронавирусе: сродни микроинсульту
Последствия коронавируса у переболевших видят и врачи-неврологи. К ним до сих пор обращаются пациенты с сильной слабостью, головной болью, ухудшением памяти, нарушением сна и снижением чувствительности конечностей.
— На приеме нередко жалуются на чувство напряжения в области лба или затылка, «мушки» или «молнии» перед глазами, а также сильные головокружения — вплоть до обмороков. Установить точную причину можно только во время приема, на основе жалоб и данных лабораторных или инструментальных (КТ, МРТ) исследований, — говорит врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.
По словам невролога ЦКБ Управления делами Президента РФ Марины Савичевой, у небольшого числа пациентов фиксируются очаги изменений в головном мозге.
— Внешне они похожи на микроинсульт, повреждение серого и белого вещества, они хорошо заметны на МРТ. У одной из таких пациенток было снижение двигательных функций — слабость в руке. У кого-то подобных симптомов может не быть, потому что мозг пластичен, он компенсирует работу измененных участков, — говорит врач.
Если нарушенные после болезни когнитивные способности, как правило, восстанавливаются в течение нескольких месяцев, то физические изменения в мозге обычно необратимы. Однако человек может улучшить свое состояние, если обратится к врачу и будет придерживаться рекомендаций, отмечает собеседница «Известий».
— Лечение зависит от того, какие у человека жалобы. Например, это могут быть нейрофизиологические упражнения: заучивание стихов, игра на инструментах, счет в уме, чистка зубов левой рукой (если человек правша) и так далее. Кому-то будет полезна лечебная гимнастика, — говорит невролог.
Записаться к врачу она рекомендует в случае, если жалобы, появившиеся после коронавируса, сохраняются в течение месяца и больше. Но если они мешают работать или просто жить обычной жизнью, можно сделать это и раньше.
— Очень важно не заниматься самолечением. Если чувствуете сохраняющуюся или нарастающую тревожность и подавленность, а также эмоциональную нестабильность, раздражительность, ранимость или рассредоточение внимания, лучше сразу обратиться за помощью. Расстройства, развившиеся после ковида, хорошо поддаются лечению, — заключает профессор Марина Кинкулькина.