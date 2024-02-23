Минус 10 от IQ: последствия коронавируса сравнили с черепно-мозговой травмой

— Постковидный синдром, или лонг-ковид, возникает через три месяца после выздоровления. Проявление его симптомов длится не меньше двух месяцев и никак не может быть объяснено другой патологией. Данные о нем только накапливаются, но уже есть исследования, говорящие о том, что постковидные психические нарушения могут наблюдаться и спустя годы, — говорит Марина Кинкулькина.