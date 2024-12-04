Минтруд выступил против использования маткапитала на образование родителей

В документе отмечается, что закрепление в законодательстве нового направления использования средств маткапитала может привести к ущемлению прав детей на получение образования и жилья. Кроме того, в тексте документа отмечается, что данную норму можно было бы включить в законодательство, только в случае наличия гарантий об окончании родителями платного образования и как результат получения ими соответствующих профессиональных навыков.