Минтруд уточнил, кого могут лишить пособия по безработице

Пособия по безработице — это ежемесячные выплаты от государства для поддержки лиц, которые остались без работы. Причем причина не важна: это могут быть сокращение штата, увольнение работника или потеря бизнеса.
В Министерстве труда уточнили, в каком случае, согласно новому указу, могут приостановить выплаты.
Отказ от обучения
Если человек отказывается от обучения, направление на которое ему дали в службе занятости, или от участия в оплачиваемых общественных работах, выплаты по безработице приостанавливаются на один месяц.
Отсутствие квалификации
Выплаты могут быть приостановлены, если человек, впервые ищущий работу, не имеет квалификации. Также остаться без пособия безработный может в том случае, если на год или более он делал перерыв в трудовой деятельности.
Что является уважительными причинами, по которым выплаты не приостанавливаются
В перечень уважительных причин также входят аварии, природные катаклизмы, мешающие явке в службу занятости, смерть близких родственников и отъезд студентов очной-заочной и заочной формы обучения в учебное заведение.
Безработный должен предоставить службе занятости соответствующие документы, подтверждающие, что он не смог явиться по одной из перечисленных причин. В ином случае выплаты будут приостановлены.
Ранее юрист рассказал, какие выплаты положены работающему пенсионеру при увольнении.
Анна Морозова