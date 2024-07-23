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Минтруд уточнил, кого могут лишить пособия по безработице

С 19 июля изменились правила выплаты пособий по безработице.

Источник: РИА "Новости"

Пособия по безработице — это ежемесячные выплаты от государства для поддержки лиц, которые остались без работы. Причем причина не важна: это могут быть сокращение штата, увольнение работника или потеря бизнеса.

В Министерстве труда уточнили, в каком случае, согласно новому указу, могут приостановить выплаты.

Отказ от обучения

Если человек отказывается от обучения, направление на которое ему дали в службе занятости, или от участия в оплачиваемых общественных работах, выплаты по безработице приостанавливаются на один месяц.

Отсутствие квалификации

Выплаты могут быть приостановлены, если человек, впервые ищущий работу, не имеет квалификации. Также остаться без пособия безработный может в том случае, если на год или более он делал перерыв в трудовой деятельности.

Что является уважительными причинами, по которым выплаты не приостанавливаются

Согласно приказу Минтруда России от 26.04.2022, уважительными причинами являются болезнь, госпитализация или обязательное соблюдение карантина, призыв на срочную службу или армейские сборы, участие в суде в качестве присяжного или арбитражного заседателя.

В перечень уважительных причин также входят аварии, природные катаклизмы, мешающие явке в службу занятости, смерть близких родственников и отъезд студентов очной-заочной и заочной формы обучения в учебное заведение.

Безработный должен предоставить службе занятости соответствующие документы, подтверждающие, что он не смог явиться по одной из перечисленных причин. В ином случае выплаты будут приостановлены.

Ранее юрист рассказал, какие выплаты положены работающему пенсионеру при увольнении.

Анна Морозова