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Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Список производств, работ и должностей, в которых ограничивается труд женщин планируется сократить. Об этом 25 сентября на официальном сайте сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

Источник: Freepik

«Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен», — заявил заместитель Министра труда Алексей Вовченко.

Он отметил, что приказ разработан по предложению от «Деловой России». Учитывались также предложения организаций, работников и работодателей.

Ранее, 18 сентября, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании IV Евразийского женского форума заявила, что Россия достигла успехов в вопросе поддержки женских инициатив по их участию во всех сферах жизни общества и отраслях экономики.