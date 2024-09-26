Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

«Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен», — заявил заместитель Министра труда Алексей Вовченко.
Он отметил, что приказ разработан по предложению от «Деловой России». Учитывались также предложения организаций, работников и работодателей.
Ранее, 18 сентября, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании IV Евразийского женского форума заявила, что Россия достигла успехов в вопросе поддержки женских инициатив по их участию во всех сферах жизни общества и отраслях экономики.