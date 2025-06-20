Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026-м постараемся сделать так же», — сказал собеседник агентства.
Министр подчеркнул, что при формировании календаря руководствуются идеей сделать 31 декабря выходным днем. Это позволит подготовиться к празднику и накрыть стол для семейного ужина.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.