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Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков

Котяков: Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем, сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026-м постараемся сделать так же», — сказал собеседник агентства.

Министр подчеркнул, что при формировании календаря руководствуются идеей сделать 31 декабря выходным днем. Это позволит подготовиться к празднику и накрыть стол для семейного ужина.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.