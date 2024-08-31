Минтруд не поддержал идею введения в России нового выходного

В обращении Чернышова, с которым ознакомились «Известия», говорится что ряд регионов уже приняли такое решение самостоятельно, но его целесообразно распространить на всю страну, так как это время является особенно важным как для детей, так и для родителей, которые не всегда могут отпроситься с работы. По мнению депутата, такая мера поддержки родителей в первый школьный день вполне соответствует политике государства по поощрению и стимулированию деторождения и многодетности. В некоторых регионах это уже применяется, и эту практику нужно делать федеральной, отметил он.