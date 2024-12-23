Минтруд напомнил о рабочей неделе из двух дней в новом году

Как сообщается в телеграм-канале Министерства труда и социальной защиты России, на работу россиянам предстоит выйти в четверг, 9 января.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.
Перенос выходных дней в 2025 году:
4 и 5 января (суббота и воскресенье) перенесены на 2 мая (пятница) и 31 декабря (среда);
23 февраля (воскресенье) перенесен на 8 мая (четверг);
8 марта (суббота) перенесен на 13 июня (пятница);
1 ноября (суббота) перенесен на 3 ноября (понедельник).
Нерабочие дни в 2025 году:
Также нерабочими будут следующие дни: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.
Таким образом, самыми короткими рабочими месяцами в 2025 году станут январь (17 рабочих дней), февраль (19 дней), май (19 дней), июнь (19 дней) и ноябрь (19 дней).