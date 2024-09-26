Минтруд хочет расширить разрешенные профессии для женщин. Список

Ранее правительство заявило о намерении переподготовить 1,5 млн квалифицированных специалистов для восполнения кадров в приоритетных отраслях экономики. Сроки переподготовки — с 2025 по 2030 год. По плану ведомства, в год учебные учреждения должны будут выпускать 25 тыс. специалистов для нужд приоритетных отраслей. В прошлом году этот показатель достиг 198 тыс. человек, следует из документа. Кабмин рассчитывает также увеличить показатель трудоустройства выпускников на 77% за шесть лет и до 81,4% во второй год после выпуска.