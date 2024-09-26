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Минтруд хочет расширить разрешенные профессии для женщин. Список

Виной тому современные технологии и отсутствие вреда.

Источник: РИА "Новости"

Минтруд России предложил сократить перечень производств, на которых запрещено работать женщинам. Проект приказа опубликован для общественного обсуждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Из перечня запрещенных для женщин производств предложили исключить:

  • работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах;
  • работы на поверхности действующих шахт, рудников, резервов;
  • работы по обогащению, агломерации и брикетированию.

Как отметил министр труда и социальной защиты Алексей Вовченко, благодаря современным технологиям женский организм «больше не подвергается опасности на вредных производствах».

1 января 2021 года перечень производств, запрещенных для труда женщин, сократился в четыре раза — до 100 профессий. До этого женщинам были недоступны 456 профессий. Так, с 2021 года женщины получили возможность работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (за исключением машинистов строительной техники), боцманами, шкиперами и матросами на судне, машинистами электричек и скоростных поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше десяти метров.

Сегодня труд женщин ограничивается на химическом производстве (производство ртути, хлора, фтора, желтого фосфора, анилина, морфина и др.), на ряде позиций при подземных работах, связанных с постоянным пребыванием под землей и физической нагрузкой, на горных работах. При этом женщины могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы.

Что еще планируют изменить

Ранее правительство заявило о намерении переподготовить 1,5 млн квалифицированных специалистов для восполнения кадров в приоритетных отраслях экономики. Сроки переподготовки — с 2025 по 2030 год. По плану ведомства, в год учебные учреждения должны будут выпускать 25 тыс. специалистов для нужд приоритетных отраслей. В прошлом году этот показатель достиг 198 тыс. человек, следует из документа. Кабмин рассчитывает также увеличить показатель трудоустройства выпускников на 77% за шесть лет и до 81,4% во второй год после выпуска.

В апреле вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что российской экономике потребуется более 2,4 млн занятых до 2030 года. Наибольшую потребность кадров испытывают такие сферы, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, здравоохранение, социальное обслуживание, научно-исследовательская инфраструктура и IT.

Помимо этого, Минтруд заявил о равенстве мужчин и женщин, несмотря на разрыв в зарплатах. В ведомстве заявили, что случаи выплаты несправедливой заработной платы женщинам (в меньшем размере, чем мужчинам, занимающим рабочие места или должности с аналогичной сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда) являются нарушением трудового законодательства. Следовательно, разница в оплате труда мужчин и женщин обусловлена не полом, а сложностью, условиями труда. Таким образом, сегодня на рынке труда в России обеспечено равноправие полов, полагают в ведомстве.