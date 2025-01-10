Минтранс: запрет на использование планшетов за рулем не вступит в силу с марта

«С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу», — отметили в министерстве.
Ранее Минтранс предлагал запретить использовать за рулем устройства, отвлекающие водителя и снижающие его внимание. Речь идет о планшетах, смартфонах и мультимедийных устройствах автомобиля, которые используются для просмотра видео в процессе движения.
Сейчас за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.