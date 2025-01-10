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Минтранс: запрет на использование планшетов за рулем не вступит в силу с марта

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Изменения в ПДД, запрещающие использование за рулем отвлекающих внимание водителя устройств, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу с марта, сообщили ТАСС в Минтрансе РФ.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу», — отметили в министерстве.

Ранее Минтранс предлагал запретить использовать за рулем устройства, отвлекающие водителя и снижающие его внимание. Речь идет о планшетах, смартфонах и мультимедийных устройствах автомобиля, которые используются для просмотра видео в процессе движения.

Сейчас за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.