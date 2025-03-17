Минтранс ввел запрет на курение и кальяны в турпоездах

Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
«В вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, в том числе пользование устройствами, для потребления никотинсодержащей продукции (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) или использования кальянов», — говорится в проекте.
Действующие правила, по которым осуществляется перевозка пассажиров во всех российских поездах дальнего следования, гласят, что в вагонах, в том числе тамбурах, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов.
Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.