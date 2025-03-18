Минтранс разрешил ошибки в билетах на туристические поезда

Согласно проекту, пассажиры смогут отправиться в путь даже при наличии ошибок в фамилии, имени, отчестве, а также в серии и номере документа, удостоверяющего личность. Также допускаются перестановки соседних цифр и букв, и наличие лишних или пропущенных символов.
«При этом допускается не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность пассажира, указанных в проездном документе (билете)», — говорится в проекте.
Ранее не существовало отдельных правил для турпоездов, однако в правилах для поездов дальнего следования уже были предусмотрены некоторые послабления. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года.