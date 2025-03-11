Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям

В министерстве рассказали, что изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность. При этом проект предусматривает четкое разграничение между СИМ, велосипедами и мопедами.
Кроме того, предлагается запретить движение на СИМ более одного человека, независимо от конструкции устройства. Также определены дополнительные параметры движения СИМ, усиливающие приоритет пешехода. К примеру, предлагается ограничить скорость движения устройств до 10 км/ч при сближении с пешеходами.
«Более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», — добавили в Минтрансе.
26 февраля сообщалось, что Минтранс РФ считает нужным введение возрастных ограничений на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. О том, что Минтранс готовит изменения в ПДД, по которым минимальный возраст для управления СИМ будет повышен с 14 до 16 лет, в ноябре прошлого года сообщал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимир Луговенко.
10 февраля стало известно, что с открытия сезона проката 2025 года для аренды электросамокатов и велосипедов в Москве потребуется проходить верификацию на портале mos.ru, где потребуется учетная запись. Нововведение исключит допуск в сервисы аренды средств индивидуальной мобильности детей и подростков: их можно будет взять напрокат только с 18 лет.