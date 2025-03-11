Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям

26 февраля сообщалось, что Минтранс РФ считает нужным введение возрастных ограничений на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. О том, что Минтранс готовит изменения в ПДД, по которым минимальный возраст для управления СИМ будет повышен с 14 до 16 лет, в ноябре прошлого года сообщал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимир Луговенко.