Минстрой предложил ввести единую платежку ЖКХ

Собственникам квартир приходит по несколько бумажных квитанций: за капремонт, свет и за другие коммунальные услуги, объяснил ТАСС слова Файзуллина политолог и специалист по законотворчеству Павел Склянчук. «Минстрой предлагает ввести принцип единой платежки для гражданина, это обоснованно, но сталкивается с проблемой, что по капремонту счет приходит на квартиру, а за коммуналку и жилищные услуги — персонально на собственника», — отметил Склянчук.