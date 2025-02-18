Минстрой предложил ввести единую платежку ЖКХ

«Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров», — сказал Файзуллин на заседании комитета Госдумы по ЖКХ.
Собственникам квартир приходит по несколько бумажных квитанций: за капремонт, свет и за другие коммунальные услуги, объяснил ТАСС слова Файзуллина политолог и специалист по законотворчеству Павел Склянчук. «Минстрой предлагает ввести принцип единой платежки для гражданина, это обоснованно, но сталкивается с проблемой, что по капремонту счет приходит на квартиру, а за коммуналку и жилищные услуги — персонально на собственника», — отметил Склянчук.
В 2023 году в Минстрое России предлагали перейти к электронным платежным документам на оплату ЖКХ. Целью инициативы в ведомстве называли доступность информации о платежах за жилищно-коммунальные услуги.