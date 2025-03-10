Минстрой рекомендует ограничить строительство малогабаритного жилья

В Минстрое подчеркнули, что рекомендации носят необязательный характер, однако эксперты считают, что многие регионы могут их принять. Управляющий партнер девелоперской группы «Основа» Олег Колченко предполагает, что около 30−50% регионов последуют этим рекомендациям в ближайшие годы.
На российском рынке новостроек сейчас много малогабаритного жилья, не соответствующего новым стандартам. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в строящихся домах по всей стране имеется 255 тыс. лотов площадью до 28 кв. м и 597 тыс. однокомнатных квартир до 36 кв. м.
Акционер ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян отметил, что наибольшее количество малогабаритных квартир строится в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. В то же время, в Сибири и Поволжье наблюдается меньшая зависимость от небольших квартир, что связано с более доступной ценовой политикой застройщиков.
Эксперты предупреждают, что увеличение минимальных площадей может ограничить доступность жилья для молодых семей, студентов и инвесторов, что негативно скажется на спросе. В случае, если рекомендации станут обязательными, это приведет к увеличению расходов застройщиков и росту цен на жилье.
Собственная недвижимость — очень дорогое удовольствие, поэтому даже небольшая скидка при покупке квартиры поможет сэкономить сотни тысяч рублей. Ранее эксперт рассказал о правилах, которые помогут сбить цену.