Минстрой рекомендует ограничить строительство малогабаритного жилья

Министерство строительства и ЖКХ России предложило регионам согласовывать проекты новостроек с минимальной площадью квартир. В частности, для студий это должно быть не менее 28 квадратных метров, для однокомнатных — 36 кв. м, двухкомнатных — 49 кв. м, а трехкомнатных — 66 кв. м. Эти рекомендации основаны на опыте Москвы и Подмосковья, где такие ограничения уже действуют.