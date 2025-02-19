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Минстрой предлагает ввести единую платежку за коммунальные услуги

Министерство строительства и ЖКХ России выступает с инициативой создать единый платежный документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил министр Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по ЖКХ.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

«Должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров», — отметил Файзуллин.

В настоящее время жители получают квитанции от нескольких компаний, что может вызывать путаницу. Эксперт Народного фронта Павел Склянчук подчеркнул, что новая инициатива может столкнуться с трудностями: счета за капитальный ремонт приходят по квартирам, а платежки за коммунальные услуги направляются непосредственно на имя владельца жилья.

Ранее Минстрой уже не раз заявлял о намерении внедрить единый платежный документ. В январе 2023 года в министерстве обсуждали эту меру, подчеркивая, что она направлена на улучшение качества информации о начислениях и платежах за ЖКУ. Также это должно помочь снизить расходы на печать и доставку бумажных квитанций. Ожидается, что введение единой платежки сделает процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг более прозрачным и повысит собираемость платежей.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года в России начнется эксперимент по онлайн-взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Для этого будут использоваться системы ГИС ЖКХ, портал «Госуслуги» и платформа «Правосудие».