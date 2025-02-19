Минстрой предлагает ввести единую платежку за коммунальные услуги

Ранее Минстрой уже не раз заявлял о намерении внедрить единый платежный документ. В январе 2023 года в министерстве обсуждали эту меру, подчеркивая, что она направлена на улучшение качества информации о начислениях и платежах за ЖКУ. Также это должно помочь снизить расходы на печать и доставку бумажных квитанций. Ожидается, что введение единой платежки сделает процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг более прозрачным и повысит собираемость платежей.