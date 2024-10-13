Минск оказался старше, чем думали, примерно на 70 лет

Как сообщает завотделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Андрей Войтехович, руководящий раскопками на Менке, были обнаружены «типичные древо-земляные укрепления для древнерусского города, которые были возведены в самом конце X — начале XI века. То есть город зародился в 990-е годы».