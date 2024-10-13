Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минск оказался старше, чем думали, примерно на 70 лет

И находился он в другом месте.

Источник: Авто Mail

Как выяснили белорусские ученые, Минск оказался древнее, чем считали прежде. Это доказали раскопки на реке Менке, где будущая белорусская столица образовалась в конце первого тысячелетия нашей эры, а не в начале второго, как принято считать.

Для определения возраста Минска за основу брали первое упоминание в летописях, которое относится к 1067 году.

В «Повести временных лет» сообщается, что в том году трое Ярославичей — Изяслав, Святослав, Всеволод — взяли Менск, «перебив всех мужей, а жен и детей захватив в плен». А после пошли к Немиге.

Именно на берегу реки Менке в 2022 году начались раскопки, которые доказали, что древний Минск на реке Менке зародился в конце X века, примерно в 990-е годы. Об этом сообщило БелТА.

Как сообщает завотделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Андрей Войтехович, руководящий раскопками на Менке, были обнаружены «типичные древо-земляные укрепления для древнерусского города, которые были возведены в самом конце X — начале XI века. То есть город зародился в 990-е годы».

Позже он был перенесен на место слияния Свислочи и Немиги — в то место в центре современного Минска, которое известно как Минское замчище.