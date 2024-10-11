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Минсельхоз запустит образовательный проект «Школа пивоваров»

Министерство сельского хозяйства и российские пивовары объявили о запуске образовательного проекта «Школа пивоваров». Об этом «РБК Вино» рассказали в рабочей группе по созданию отраслевого Центра экспертизы.

По информации рабочей группы, совместно с Минсельхозом пивовары планируют совершенствовать образовательные программы в ответ на запросы рынка, в том числе в сфере хмелеводства, солодоращения и биотехнологий.

В рамках реализации проекта «Школа пивоваров» также подписаны соглашения с Чувашским государственным аграрным университетом и с Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом, которые направлены на комплексное взаимодействие отрасли и образовательных учреждений и повышение престижа профессии.

Как уточнили в отраслевом Центре экспертизы, «Школа пивоваров» — это проект, создание которого было инициировано компанией «Балтика». Предполагается, что он повысит уровень знаний пивоваров, а также сможет обеспечить индустрию кадрами.