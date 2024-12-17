Минсельхоз объяснил, зачем ресторанам ГОСТ на винные карты

Министерство также привело заявления виноделов в поддержку ГОСТа. Так, севастопольский винодел Андрюс Юцис отметил, что благодаря таким инициативам и инструментам российским виноделам станет комфортнее поставлять свою продукцию в рестораны и кафе. А директор по продажам «Кубань-Вино» Кира Цыпина полагает, что появление рекомендаций действительно может повлиять на интерес рестораторов к российским винам. По ее словам, российское вино по качеству сейчас не уступает импортному, поэтому посетители ресторанов от введения ГОСТа только выиграют. Как отметил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников, принятый ГОСТ может стать дополнительным инструментом привлечения ресторанной отрасли к продвижению российских вин.