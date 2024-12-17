Минсельхоз объяснил, зачем ресторанам ГОСТ на винные карты

«Принятие ГОСТа является важным шагом для позиционирования российских вин в качестве достойной альтернативы продукции из других стран. Выполнение рекомендаций, заложенных в стандарте, создаст более удобную навигацию в винных картах, что позволит эффективно знакомить потребителей с продукцией российского производства и сделать еще один шаг для развития винной культуры в нашей стране», — отметили в ведомстве. В Минсельхозе также подчеркнули, что введение ГОСТа будет способствовать росту производства российской винодельческой продукции.
Министерство также привело заявления виноделов в поддержку ГОСТа. Так, севастопольский винодел Андрюс Юцис отметил, что благодаря таким инициативам и инструментам российским виноделам станет комфортнее поставлять свою продукцию в рестораны и кафе. А директор по продажам «Кубань-Вино» Кира Цыпина полагает, что появление рекомендаций действительно может повлиять на интерес рестораторов к российским винам. По ее словам, российское вино по качеству сейчас не уступает импортному, поэтому посетители ресторанов от введения ГОСТа только выиграют. Как отметил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников, принятый ГОСТ может стать дополнительным инструментом привлечения ресторанной отрасли к продвижению российских вин.
ГОСТ на винные карты для ресторанов в России впервые утвердили в середине ноября. Он предписывает заведениям общепита отводить под российские вина не менее 20% всего перечня вин, представленных в ресторане. Кроме того, в ГОСТе даны рекомендации по оформлению винной карты: сказано, что наименование продукции должно быть указано на русском языке.
В октябре сообщалось о том, что Минпромторг работает над созданием законопроекта для введения квоты на российское вино в ресторанах, кафе и барах, а также в рознице. Виноделы приветствовали решение о введение квоты, а импортеры и дистрибьюторы алкоголя более осторожны в своих оценках. Они прогнозировали переход потребителей на крепкий алкоголь и коктейли и высказывали опасение, что предложенная мера вряд ли приведет к существенному росту потребления российского вина.