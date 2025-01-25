Минпросвещения прокомментировало заявления о песнях Shaman на уроках

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре отметила, что творчество таких исполнителей, как Shaman и Газманов, активно рассматривается для включения в учебный план. При этом составляемый список будет адаптирован с учетом различных возрастных групп учащихся.