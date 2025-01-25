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Минпросвещения прокомментировало заявления о песнях Shaman на уроках

Министерство просвещения России начало формирование перечня музыкальных произведений, которые будут рекомендованы для изучения в школах. В список могут войти композиции современных патриотических исполнителей, включая Олега Газманова и Ярослава Дронова, известного как Shaman.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Legion-Media

«Перечень музыкальных произведений, которые будут рекомендованы для изучения в школах, на данный момент формируется. Этим занимается рабочая группа, курируемая Минпросвещения России», — говорится в сообщении министерства.

После завершения составления списка он будет представлен для обсуждения профильным экспертам, представителям учительского сообщества и широкой общественности.

Ранее министерство поддержало инициативу дополнить уроки музыки произведениями современных авторов. В числе предполагаемых исполнителей — группа «Любэ», Олег Газманов, Ярослав Дронов (Shaman) и другие современные патриотические артисты.

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре отметила, что творчество таких исполнителей, как Shaman и Газманов, активно рассматривается для включения в учебный план. При этом составляемый список будет адаптирован с учетом различных возрастных групп учащихся.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается самая масштабная стратегия образования. Она определит, как будут развиваться детские сады, школы, колледжи, вузы и организации допобразования в ближайшие 10−15 лет.