Минпросвещения завершило работу над списком фильмов для школьников

В проекте, представленном в сентябре прошлого года, подавляющее большинство фильмов было снято в советские времена, всего десять кинокартин были выпущены в современной России. Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей — для 5−6-х классов (10−12 лет), для 7−9-х классов (13−15 лет) и для 10−11-х классов (16−17 лет). В списке, опубликованном «РИА Новости», представлены группы 8−9-х и 10−11-х классов, а фильмы для 5−6−7-х классов не показаны.