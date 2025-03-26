Минпросвещения завершило работу над списком фильмов для школьников

«Мы буквально на днях сделали список фильмов для просмотра после уроков, сегодня возможности есть, список фильмов для определенного класса», — сказал министр журналистам (цитата по «РИА Новости»). Агентство также опубликовало скриншоты списка фильмов для 8−9-х и 10−11-х классов. В перечне в том числе присутствуют фильмы «Броненосец “Потемкин”» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Легенда № 17» (2013) и «28 панфиловцев» (2016).
В проекте, представленном в сентябре прошлого года, подавляющее большинство фильмов было снято в советские времена, всего десять кинокартин были выпущены в современной России. Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей — для 5−6-х классов (10−12 лет), для 7−9-х классов (13−15 лет) и для 10−11-х классов (16−17 лет). В списке, опубликованном «РИА Новости», представлены группы 8−9-х и 10−11-х классов, а фильмы для 5−6−7-х классов не показаны.