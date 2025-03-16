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Минпросвещения усилит работу по защите детей от действий мошенников

Первый замглавы министерства Александр Бугаев подчеркнул, что ведомство уделяет большое значение вопросам цифровой гигиены.

Источник: Unsplash

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минпросвещения России держит на постоянном контроле ситуации по мошенническим действиям в отношении детей и будет усиливать работу по информированности школьников и их родителей о способах защиты от таких противоправных действий. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, комментируя информацию о мошеннической схеме с Пушкинскими картами.

Ранее МВД России предупредило о мошенниках, которые похищают деньги у подростков, обещая им предоставить инструкции по выводу средств с Пушкинской карты.

«Такая установка есть во всех образовательных организациях — информировать детей и родительское сообщество о такого рода негативных проявлениях. Мы все видим, что подобного рода противоправные действия в отношении и детей и родителей постоянно происходят. Поэтому эта работа на постоянном контроле [министерства], в постоянном режиме происходит. И, конечно, мы ее будем усиливать и развивать», — сказал он.

Бугаев отметил, что министерство уже несколько раз готовило соответствующие методические материалы, которые направлялись в органы управления образованием для распространения в образовательных организациях. «И в дальнейшем эту работу будем продолжать», — уточнил он.

Первый замглавы министерства подчеркнул, что ведомство уделяет большое значение вопросам цифровой гигиены. Так, в рамках урока информатики есть соответствующее направление. «Поэтому это постоянная работа по развитию грамотности с точки зрения безопасности наших детей и их родителей, которую мы всегда будем проводить», — заключил собеседник агентства.

Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года. Она призвана привлечь детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства. Пушкинская карта позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей.