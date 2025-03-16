Минпросвещения усилит работу по защите детей от действий мошенников

«Такая установка есть во всех образовательных организациях — информировать детей и родительское сообщество о такого рода негативных проявлениях. Мы все видим, что подобного рода противоправные действия в отношении и детей и родителей постоянно происходят. Поэтому эта работа на постоянном контроле [министерства], в постоянном режиме происходит. И, конечно, мы ее будем усиливать и развивать», — сказал он.