Минпросвещения считает, что детей до двух лет следует ограждать от гаджетов

«У детей до двух лет экранного времени вообще быть не должно. Потому что все, что закладывается с точки зрения психических процессов, формирования коммуникативных функций, это исключительно голос родных и близких и такое прямое, непосредственное взаимодействие. К сожалению, полностью проконтролировать этот процесс мы не можем», — сказала она.