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Минпросвещения считает, что детей до двух лет следует ограждать от гаджетов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Детей до двух лет нужно оградить от использования гаджетов, так как это приводит к существенному снижению интеллектуальных и коммуникативных функций. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на третьем заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний «Машук».

Источник: Unsplash

«У детей до двух лет экранного времени вообще быть не должно. Потому что все, что закладывается с точки зрения психических процессов, формирования коммуникативных функций, это исключительно голос родных и близких и такое прямое, непосредственное взаимодействие. К сожалению, полностью проконтролировать этот процесс мы не можем», — сказала она.

Фальковская привела в пример результаты международных исследований, согласно которым ранняя гаджетизация приводит к существенному снижению интеллектуальных и коммуникативных функций, особенно это касается детей дошкольного возраста.