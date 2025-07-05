Минпросвещения России подвело итоги результатов ЕГЭ в 2025 году

В Крыму зарегистрировано 28 стобалльных результатов, а в Омске сразу 25 выпускников получили максимальные баллы по пяти различным предметам. В Ростовской области 35 школьников стали стобалльниками по физике и обществознанию, а в Архангельской области 12 учеников сдали три предмета на высший балл.