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Минпросвещения России подвело итоги результатов ЕГЭ в 2025 году

В России подвели итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2025 года. По данным Министерства просвещения РФ, в России выросло число стобалльников. В этом году сразу несколько выпускников смогли сдать ЕГЭ на 100 баллов по трем предметам.

Источник: Аргументы и факты

Стали известны результаты школьных экзаменов.

«Три экзамена — и все в яблочко: истории выпускников 2025 года, которые набрали 100 баллов сразу по 3 предметам на ЕГЭ», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Данные о полученных баллах сообщили представители ведомства в своем telegram-канале.

В Крыму зарегистрировано 28 стобалльных результатов, а в Омске сразу 25 выпускников получили максимальные баллы по пяти различным предметам. В Ростовской области 35 школьников стали стобалльниками по физике и обществознанию, а в Архангельской области 12 учеников сдали три предмета на высший балл.

На Кубани сразу 117 выпускников отличились максимальными результатами по истории, литературе и химии. Известно также о случаях получения суммарно 200 и более баллов по двум предметам в Волгоградской и Краснодарской областях.

Кроме того, необычный случай зафиксирован в Кузбассе: специалист отдела сельского хозяйства администрации Гурьевского района Ольга Холина впервые сдала ЕГЭ в возрасте 61 года. А одна из выпускниц, получившая по итогам экзаменов 400 баллов, приглашена на стажировку в команду цифровой платформы MAX.