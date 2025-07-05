Минпросвещения России подвело итоги результатов ЕГЭ в 2025 году

Стали известны результаты школьных экзаменов.
«Три экзамена — и все в яблочко: истории выпускников 2025 года, которые набрали 100 баллов сразу по 3 предметам на ЕГЭ», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Данные о полученных баллах сообщили представители ведомства в своем telegram-канале.
В Крыму зарегистрировано 28 стобалльных результатов, а в Омске сразу 25 выпускников получили максимальные баллы по пяти различным предметам. В Ростовской области 35 школьников стали стобалльниками по физике и обществознанию, а в Архангельской области 12 учеников сдали три предмета на высший балл.
На Кубани сразу 117 выпускников отличились максимальными результатами по истории, литературе и химии. Известно также о случаях получения суммарно 200 и более баллов по двум предметам в Волгоградской и Краснодарской областях.
Кроме того, необычный случай зафиксирован в Кузбассе: специалист отдела сельского хозяйства администрации Гурьевского района Ольга Холина впервые сдала ЕГЭ в возрасте 61 года. А одна из выпускниц, получившая по итогам экзаменов 400 баллов, приглашена на стажировку в команду цифровой платформы MAX.