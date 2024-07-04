Минпросвещения разработает программу по воспитанию детей «От 0 до 18»

Министерство просвещения разработает программу рекомендаций по воспитанию детей для родителей. Об этом в рамках пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья» на выставке «Россия» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова цитирует агентство ТАСС.
«Мы примем программу для родителей, которую назовем “От 0 до 18”, чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка», — заявил Кравцов. По словам министра, такое руководство подскажет родителям, как быть и что делать с детьми, а также о всех возможностях, которые дает государство, чтобы «спокойно принимать решения о рождении второго и последующих детей».
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что он станет самым масштабным как по мероприятиям, так и по финансовым вложениям. В апреле издание «Ведомости» сообщало, что в России могут создать новое министерство, которое будет заниматься вопросами молодежной политики и патриотического воспитания. Ведомство может быть сформировано на базе Росмолодежи.
Ранее Сергей Кравцов сообщал, что Минпросвещения концептуально не против появления в российских школах оценок за поведение. С такой инициативой выступил глава СПЧ Валерий Фадеев, он предложил оценивать дисциплину учеников и наказывать двоечников недопуском к экзаменам.