Минпросвещения разработает программу по воспитанию детей «От 0 до 18»

«Мы примем программу для родителей, которую назовем “От 0 до 18”, чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка», — заявил Кравцов. По словам министра, такое руководство подскажет родителям, как быть и что делать с детьми, а также о всех возможностях, которые дает государство, чтобы «спокойно принимать решения о рождении второго и последующих детей».