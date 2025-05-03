Минпросвещения рассказало о проекте по введению оценок за поведение

«С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся», — говорится в сообщении.
Уточняется, что итоги пилотного проекта, включая промежуточные результаты, а также целесообразность дальнейшего введения такой оценки в остальных регионах, обсудят с профессиональным сообществом и родительской общественностью.
«В новом учебном году мы начинаем апробацию системы оценивания поведения учащихся. Это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию», — сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр добавил, что это правильная инициатива, которая требует обсуждения совместно с экспертами, педагогами и родителями.
«Наша общая задача — создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка», — заключил министр.
Предварительное изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы, такие как критерии оценки, нагрузка на учителей.
«Критерии и порядок выставления оценок сейчас разрабатываются. Обязательно будет соблюден принцип объективности оценки поведения ребенка коллективом педагогов», — добавили в министерстве.
Выставление оценок за поведение обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования проектом федерального закона предлагается отнести к компетенции образовательной организации.