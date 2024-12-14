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Минпросвещения проработает механизмы поддержки вожатых

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что в вопросе зарплат следует делать разграничения между студентами и профессиональными вожатыми.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения будет работать над механизмами поддержки педагогических сотрудников в детских лагерях. Зарплата вожатых должна быть достойной, считает глава министерства Сергей Кравцов.

Ранее министр сообщал, что средняя заработная плата вожатых в РФ за смену составляет 24 тыс. рублей.

«У вожатых должна быть достойная зарплата, и мы все будем делать для того, чтобы поддерживать вожатых. Потому что на них лежит огромная ответственность, и значение вожатого переоценить невозможно», — сказал он ТАСС.

Министр отметил, что в вопросе зарплат следует делать разграничения между студентами, которые проходят педагогическую практику в детских лагерях, и профессиональными вожатыми.

По данным главы министерства, всего в России насчитывается порядка 88 тыс. вожатых.