Минпросвещения проработает механизмы поддержки вожатых

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения будет работать над механизмами поддержки педагогических сотрудников в детских лагерях. Зарплата вожатых должна быть достойной, считает глава министерства Сергей Кравцов.
Ранее министр сообщал, что средняя заработная плата вожатых в РФ за смену составляет 24 тыс. рублей.
«У вожатых должна быть достойная зарплата, и мы все будем делать для того, чтобы поддерживать вожатых. Потому что на них лежит огромная ответственность, и значение вожатого переоценить невозможно», — сказал он ТАСС.
Министр отметил, что в вопросе зарплат следует делать разграничения между студентами, которые проходят педагогическую практику в детских лагерях, и профессиональными вожатыми.
По данным главы министерства, всего в России насчитывается порядка 88 тыс. вожатых.