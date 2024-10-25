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Минпросвещения посоветовало не распространять видео с квадроберами

Чрезмерное информирование общества о подростковой субкультуре «квадробинг» служит ее пропагандой, вред может принести распространение соответствующих видео и фото, сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

Источник: Соцсети

«В рамках обсуждения подростковой субкультуры “квадробинг” Минпросвещения России сообщает, что чрезмерное информирование общества о новом социальном явлении служит дополнительной пропагандой данного процесса. Вред может принести само распространение видео и фото о квадробинге, провоцирующее детей и подростков на подражание», — сообщили в ведомстве.

В то же время в ведомстве отметили, что отдельные методические рекомендации по введению в школах профилактических мероприятий на тему квадробинга Минпросвещения не направляло.