Минпросвещения посоветовало не распространять видео с квадроберами

«В рамках обсуждения подростковой субкультуры “квадробинг” Минпросвещения России сообщает, что чрезмерное информирование общества о новом социальном явлении служит дополнительной пропагандой данного процесса. Вред может принести само распространение видео и фото о квадробинге, провоцирующее детей и подростков на подражание», — сообщили в ведомстве.
В то же время в ведомстве отметили, что отдельные методические рекомендации по введению в школах профилактических мероприятий на тему квадробинга Минпросвещения не направляло.