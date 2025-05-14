Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения определило даты летних каникул

Летние каникулы в России продлятся с 26 мая по 31 августа, сообщила пресс-служба Министерства просвещения, пишет «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Федеральным графиком установлено окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1−8-х и 10-х классов — не менее 8 недель», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что у девятиклассников каникулы зависят от расписания государственной итоговой аттестации. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно плану школы, добавили в Минпросвещения.

Ранее Госдума и правительство заявили, что в 2025 году планируют включить вопрос учебной нагрузки школьников в число приоритетов в работе. После этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в школах России введут единое расписание уроков.

Кроме того, Минпросвещения порекомендовало сроки выполнения домашнего задания в школе. По данным министерства, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, второклассники и третьеклассники — полтора часа, четвероклассники — два часа.