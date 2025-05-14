Минпросвещения определило даты летних каникул

«Федеральным графиком установлено окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1−8-х и 10-х классов — не менее 8 недель», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что у девятиклассников каникулы зависят от расписания государственной итоговой аттестации. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно плану школы, добавили в Минпросвещения.
Ранее Госдума и правительство заявили, что в 2025 году планируют включить вопрос учебной нагрузки школьников в число приоритетов в работе. После этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в школах России введут единое расписание уроков.
Кроме того, Минпросвещения порекомендовало сроки выполнения домашнего задания в школе. По данным министерства, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, второклассники и третьеклассники — полтора часа, четвероклассники — два часа.