Минпросвещения оценило идею ввести для школ методички по квадроберам

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства насчёт проведения в школах профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга, а также о рекомендациях по работе с детьми в связи с распространением этой субкультуры.
«По вопросу рекомендаций по работе с детьми, увлеченными субкультурой “квадробинг”, Минпросвещения России придерживается позиции о недопущении информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о квадробинге во избежание побуждения интереса к данному явлению. Методические рекомендации по данной теме не разрабатывались и не направлялись в субъекты Российской Федерации», — сказано в письме министерства.
В нем отмечается, что особое внимание стоит уделить воспитанию детей. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», родители несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное право на воспитание детей перед всеми другими лицами. В связи с этим выбор методов воспитания остается за родителями.
«Минпросвещением ведется работа по построению эффективной системы воспитания в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации… на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, которая предполагает качественные изменения в отечественной системе воспитания, направленные на формирование личностных результатов развития детей, таких как их духовно-нравственные, ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии», — добавляет министерство.
Минпросвещения РФ в целях формирования у детей навыков конструктивного разрешения конфликтов, повышения культуры общения в школах дважды в год проводит «Неделю психологии». Кроме того, в августе в субъекты РФ направлены методические материалы по проведению профилактических мероприятий со школьниками, направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждение суицидального поведения «Позитивное мышление, эмоции, жизнестойкость: учимся управлять собой».
«В методических материалах рассматриваются практические подходы к развитию эмоционального интеллекта детей и подростков с целью овладения навыками саморегуляции, владения собой в сложных жизненных ситуациях. Предлагаемые упражнения рассчитаны в зависимости от сложности на возрастную категорию обучающихся от 10 лет и старше. Вместе с тем Минпросвещения России прорабатывает дополнительные профилактические меры по данной тематике», — отмечается в письме.