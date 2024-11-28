Минпросвещения оценило идею ввести для школ методички по квадроберам

«Минпросвещением ведется работа по построению эффективной системы воспитания в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации… на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, которая предполагает качественные изменения в отечественной системе воспитания, направленные на формирование личностных результатов развития детей, таких как их духовно-нравственные, ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии», — добавляет министерство.